Варшавская автофабрика просит взять под контроль «УкрАвто»

Профсоюзы Варшавской автомобильной фабрики (FSO) обратились к главе правительства Польши Дональду ТУСКУ с просьбой проконтролировать выполнение условий покупки предприятия украинской компанией «УкрАвто».

Об этом сказано в письме четырех профсоюзов предприятия, текстом которого располагает УНИАН.

«В связи с критической ситуацией, связанной с дальнейшим функционированием FSO и зависимых от нее компаний по всей Польше, просим принять меры относительно выполнения условий договора продажи фабрики украинскому инвестору от 30 июня 2005 года», - сказано в письме.

Профсоюзы считают, что «УкрАвто» не выполнило взятые на себя обязательства относительно сохранения трудоустройства и объемов производства в 2008-2009 годах.

По мнению главы профсоюза «Солидарность» FSO Франчишка ПЕТРОВСКИ, причиной проблемы является то, что украинский инвестор не договорился о гарантированных объемах производства Shevrolet Aveo, перенес производство Daewoo Lanos в Украину и не застраховался от валютных рисков до начала финансвого кризиса в конце 2008 года. По его словам, завод в текущем году произведет всего 26-27 тыс. автомобилей Shevrolet Аveo вместо предусмотренных планом более 100 тыс.

В письме подчеркивается, что проблема сокращения производства на автофабрике коснется порядка 3,5 тыс. работников.

Как сообщал УНИАН, концерн «УкрАвто» решением общего собрания акционеров снизил с начала июля зарплаты работникам принадлежащей ему Варшавской автомобильной фабрики на 20%.

Справка УНИАН. Варшавскую автомобильную фабрику, оказавшуюся в 2005 году на грани банкротства, приобрела корпорация «УкрАвто», которая выкупила ее долги перед банками и инвестировала в развитие предприятия, поставлявшего украинскому концерну машинокомплекты Daewoo Lanos.

Согласно условиям продажи, инвестор взял на себя обязательство сохранить трудоустройство на фабрике, наладить производство нового автомобиля и увеличить общее производство.

В 2008 году автофабрика, мощности которой позволяют ежегодно производить 225 тыс. машин, произвела 150 тыс. авто, заняв третье место на польском рынке автопроизводителей (15% рынка).