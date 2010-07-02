Ж/д администрации СНГ учредят Конференцию

На следующий, 53-й Совет железнодорожного транспорта государств-участниц СНГ и других государств «Пространства 1520» (широкий железнодорожный путь) будет вынесен вопрос о создании постоянно действующей Конференции по отработке Единой системы управления грузовыми вагонами различных форм собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Владимир ЯКУНИН.

«Мы, по всей видимости, на следующем Совете, который пройдет в октябре в Литве, будем предлагать, и думаю, это будет принято, создать постоянно действующую Конференцию при Совете железнодорожного транспорта, посвященную выработке решений по этому вопросу», - сказал он.

Соответствующее решение принято по результатам круглого стола «Принципы эксплуатации грузовых вагонов на "Пространстве 1520" в новых условиях», который состоялся вчера в Киеве при участии представителей железнодорожных администраций и операторов, частных компаний разных стран.

«Зачастую частному оператору вагонов выгоднее, чтобы вагон находился на путях отстоя, а не возил грузы. В то время как перевозчик во всех странах осуществляет публичную акцию перевозки и обязан взять груз в любой точке сети и перевезти его в любую точку сети. Для того чтобы избежать такого развития событий, мы ведем последовательную работу с частными операторами, направленную на выработку принципов управления парками вагонов. Назвали ее сегодня «Единая система управления вагонов различной собственности». Полагаем, что в конце этого пути мы должны будем создать систему, при которой не разрушается управление движением», - отметил В.ЯКУНИН.

В свою очередь, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК отметил, что при разработке этой единой системы управления сейчас отрабатывается формула, при которой не важно будет, на каком этапе реформирования находится та или иная железнодорожная администрация.

«Железнодорожные администрации, как операторы инфраструктуры, и участники железнодорожного бизнеса, в т.ч. собственники вагонов, должны работать в единой формуле, и эта формула должна быть интересна на предмет окупаемости бизнеса. Параллельно с этим мы будем предлагать, что если железнодорожная администрация будет работать и вести эту единую систему управления парками вагонов разных форм собственности, то мы обязательно предложим лучшую эффективность. Частный оператор должен почувствовать эту эффективность от такого комплекса принятых управленческих решений», - подчеркнул М.КОСТЮК.

Как сообщал УНИАН, вчера в ходе круглого стола в Киеве обсуждалась возможность

консолидации инвентарных и частных парков грузовых вагонов. Инициатором создания такого общего парка на пространстве широких железнодорожных путей 1520 мм стала «Укрзализныця», два железнодорожных научных подразделения которой занимаются научным и техническим решением этого вопроса.

Эффективность работы такого общего парка заключается в минимизации расходов на порожний пробег вагонов, минимизации простоя, решении проблемы дефицита вагонов и т.п. На сегодня главной задачей является разработка технического обоснования работы общим парком украинскими научными учреждениями. Эту разработку планируется завершить в сентябре текущего года.

По данным дирекции Совета железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ, на сегодня парк грузовых вагонов стран Содружества, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии составляет 1 млн. 464,710 тыс., из них 656,154 тыс. вагонов (44,8%) - инвентарные, 808,556 тыс. (55,2%) – частные.

Справка УНИАН. В Совет железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ входят железнодорожные администрации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, ассоциированные члены Совета – руководители железнодорожных администраций Болгарии, Грузии, Латвии, Финляндии. В заседании Совета также принимают участие железнодорожные администрации Литвы и Эстонии.

Совет железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ создан 9 марта 1992 года. Главные задачи совета – координация работы железнодорожного транспорта на международном уровне, разработка согласованных условий и принципов работы для обеспечения функционирования и развития транспортно-экономических связей между государствами СНГ, а также с третьими странами, принятие нормативных документов в рамках своей деятельности.