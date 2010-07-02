Клюев: Кабмин готовит программу реконструкции морских портов

Правительство готовит к рассмотрению масштабную Программу реконструкции морских портов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ на мини-пресс-конференции в городе Краматорске (Донецкая обл.), где он находился с рабочим визитом.

«Мы будем рассматривать Программу реконструкции морских портов. Здесь мы можем привлекать достаточно крупные кредитные ресурсы под гарантии правительства для того, чтобы реконструировать порты», - сказал А. КЛЮЕВ.

Он объяснил, что это будут масштабные объемы реконструкции, но все затраты в скором времени окупятся.

«Это все окупаемые мощные проекты. Потому что это большие объемы – реконструировать все порты в Украине, или хотя бы самые крупные – Южный порт, Ильичевский порт, порты в Одессе, Николаеве, это огромные, бешеные средства», - отметил первый вице-премьер-министр. При этом он добавил, что после реконструкции «сразу повысится производительность труда на портах, увеличится грузопоток через эти порты".