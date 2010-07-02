С 30 июня расширены полномочия ГИС на рынке телекоммуникаций

С 30 июня законодательно расширены полномочия Государственной инспекции связи (ГИС) и повышена ответственность операторов телекоммуникаций за нарушение законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Согласно сообщению, 30 июня 2010 года вступил в силу Закон Украины № 2299–VІ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного надзора в отрасли связи”, опубликованный в газете “Голос Украины” № 118 от 30.06.10.

Предложенными изменениями возложены дополнительные полномочия на Государственную инспекцию связи в составе НКРС по осуществлению государственного надзора за деятельностью субъектов ведения хозяйства на рынке предоставления услуг почтовой связи Украины и осуществлению контроля за соблюдением лицензионных условий.

Также повышена ответственность операторов за невыполнение законных требований НКРС или должностных лиц ГИС об устранении нарушений законодательства о телекоммуникациях, почтовой связи и радиочастотном ресурсе Украины или непредоставление им документов и информации, необходимых для осуществления государственного надзора, или создание других препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей. При этом суммы штрафов за эти нарушения составляют от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

При осуществлении государственного надзора ГИС имеет право в случае эксплуатации радиоэлектронных средств и излучательных устройств без разрешений или с нарушением установленных в разрешениях параметров останавливать или прекращать в установленном законодательством порядке эксплуатацию незаконно действующих средств и применять санкции к правонарушителям.

Отныне аннулирование разрешения на эксплуатацию осуществляет ГП "Украинский государственный центр радиочастот" самостоятельно или по решению НКРС.

Сохранена система организации государственного надзора в отрасли связи, которая осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок субъектов ведения хозяйства в отрасли связи. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года в соответствии с планами, которые утверждаются НКРС.

Внеплановые проверки проводятся по решению НКРС или руководства ГИС, которое принимается на основании: письменного обращения о нарушении законодательства, стандартов, нормативных документов в сфере телекоммуникаций; с целью проверки выполнения распоряжений или предписаний об устранении выявленных нарушений; в случае выявления недостоверности данных, указанных в документах обязательной отчетности, поданных оператором, провайдером телекоммуникаций, или неподачи таких документов; с целью проверки соблюдения оператором телекоммуникаций установленного в разрешении срока задействования номерного ресурса; с целью проверки соблюдения пользователем радиочастотного ресурса установленного срока начала использования радиочастотного ресурса.