ВОЛЯ добавила в цифровые пакеты познавательный канал «Моя Планета»

Компания ВОЛЯ с 1 июля добавила в цифровые пакеты новый познавательный канал – «Моя Планета».

Канал «Моя Планета» будет доступен для ознакомления в промо-режиме в базовом пакете «Україна і світ» до 31 июля 2010 года, и далее пополнит пакеты «Всесвіт» и «Планета знань», указывается в пресс-релизе компании.

Напомним, что в этом году компания ВОЛЯ добавила в цифровые пакеты новый познавательный канал Viasat Nature, информационный канал «Погода ТВ», а кроме этого в цифровые пакеты вернулись два популярных российских канала – «РТР-Планета» и TVCi.

В целом,в цифровых пакетах ВОЛИ в Киеве на сегодня доступно уже более 140 каналов различной тематики и направленности, которые распределены по 3 основным, 3 тематическим и 3 премиальным пакетам.

Справочно. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, в том числе более чем 395 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.

«Моя Планета» – российский круглосуточный познавательный канал о путешествиях, науке, истории и людях. Имеет в распоряжении собственную производственную базу, систему профессиональных закупок контента, службу дистрибуции и маркетинга, а также большую библиотеку программ. Одновременно в экспедиции по разным уголкам мира разъезжаются 12 съемочных групп. 720 часов оригинального телевизионного материала. Свыше 150 сотрудников ежедневно работают для того, чтобы зрители смотрели интересное, познавательное и современное телевидение.