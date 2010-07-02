Расширен перечень РЭС и ИУ

Министерство юстиции Украины зарегистрировало (24 июня 2010 года под №430/17725) решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №238 от 27.05.2010 "Об утверждении изменений в Перечне радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИУ), для эксплуатации которых не нужны разрешения на эксплуатацию".

Об этом УНИАН сообщили в НКРС.

Целью внесения изменений в Перечень РЭС и ИУ является создание благоприятных условий для пользователей радиочастотного ресурса Украины, которые предоставляют и получают телекоммуникационные услуги с помощью современных радиосетей передачи данных.

В частности, в Перечень включено оборудование радиодоступа IEEE 802.11n, использование которого на такой основе будет способствовать обеспечению населения высокоскоростным беспроводным доступом к сети Интернет, в том числе с использованием сети WiFi Hotspot внутри помещений (гостиницы, кафе, бары, аэропорты, и т. п.) для предоставления услуг беспроводного доступа с максимальной скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Кроме того, в Перечень включены абонентские станции (терминалы) радиотехнологий мультисервисного доступа в диапазонах 10,5 ГГц, 12,0 ГГц, 25,0 ГГц.