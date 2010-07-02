Для внедрения услуги сохранения номера нужно не менее года

Для внедрения услуги сохранения номера при переходе абонента от одного оператора к другому потребуется не менее года.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН директор по корпоративному управлению и контролю "МТС Украина" Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ, комментируя принятый вчера Верховной Радой закон о внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно изменения перечня услуг (сохранения номера телефона абонента при переходе к другому оператору, о национальном роуминге).

Закон о внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно изменения перечня услуг разработали народные депутаты Юрий МОРОКО и Виталий КОРЖ в ноябре 2008 года вместо принятого парламентом в июне 2007 года аналогичного законопроекта, который не вступил в силу из-за вето Президента Украины.

Как отметил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ, принятый закон обеспечивает расширение спектра услуг, появление новых возможностей для абонентов, и «в этом смысле он соответствует интересам потребителей и рынка».

С другой стороны, он считает, что единственным вопросом здесь остается вопрос сроков

внедрения системы сохранения номера при переходе абонента от одного оператора к другому.

«Это достаточно сложный и длительный процесс, который, как показывает зарубежный опыт, занимает не менее года с момента принятия решения, а то и больше», - сказал О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

Он отметил, что столь длительные сроки внедрения такой системы связаны с необходимостью комплектации и закупки оборудования, его наладки, тестирования, внедрения соответствующего программного обеспечения, обеспечения корректной и согласованной работы в сетях всех операторов.

«За полгода, предусмотренных законом, запустить систему технически не представляется возможным, что может даже дискредитировать сам закон», - считает О. ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

Справка УНИАН. Согласно закону о внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно увеличения перечня услуг, введена услуга перенесения абонентского номера. Эта услуга, которая предоставляется абоненту по его заявлению, заключается в сохранении за абонентом предоставленного ему оператором телекоммуникаций абонентского номера с целью использования этого номера для получения телекоммуникационных услуг в сети другого оператора телекоммуникаций, который предоставляет телекоммуникационные услуги на территории Украины.

Также законом введена услуга национального роуминга - телекоммуникационная услуга, которая обеспечивает возможность абонентам одного оператора телекоммуникаций, который предоставляет услуги подвижной (мобильной) связи на территории Украины, получать телекоммуникационные услуги в телекоммуникационной сети другого оператора (операторов) в пределах Украины. Закон вступает в силу после его опубликования, а внедрение вышеуказанных услуг вводится через шесть месяцев.

Сеть «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,37 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 98,98 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.