Кабмин утвердил титул реконструкции энергоснабжения

Кабинет министров Украины утвердил титул реконструкции внешнего энергоснабжения госпредприятия «Международный аэропорт «Борисполь» общей стоимостью 132,481 млн. грн.

Об этом сказано в распоряжении правительства от 30 июня №1278-р, обнародованном в газете «Урядовый кур’єр».

Согласно документу, проект предусматривает реконструкцию подстанции 110/10 кВ, а также кабельных сетей 10 кВ, через которые осуществляется энергоснабжение аэропорта.

Общая сметная стоимость реконструкции объектов утверждена на уровне 132,481 млн грн, в т. ч. строительно-монтажные работы 48,473 млн грн., закупка оборудования – 59,765 млн грн. На приобретение жилья для граждан, проживающих в доме, который планируется снести в ходе реализации проекта, предполагается направить 3,5 млн. грн.

Сроки строительства объекта – 2010-2011 гг.