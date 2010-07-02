ЛЖД открыла музей самой длинной в Европе узкопутейной дороги

На железнодорожной станции Антоновка (Ривненская область) открыт единственный в Украине музеем узкоколейной железной дороги. Уникальное собрание экспонатов презентует посетителям самую длинную в Европе действующую железную дорогу, ширина колеи которой всего 750 мм. Об этом сообщает пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, между станциями Антоновка и Заречное 106 километров колеи. Это расстояние маленький поезд преодолевает за четыре часа. Для жителей свыше 100 сел края он – единственная возможность своевременно и без проблем добраться до работы или школы.

На маршруте 16 станций, каждую из них местная власть хочет поддержать, пропагандируя узкоколейную железную дорогу как туристический объект. На первой станции – Антоновке — уже открыли музей узкоколейки и отпраздновали открытие Этно-тур-феста «Янтарный путь» (именно Ривненщина славится своими месторождениями янтаря в Украине и за ее пределами). Отныне ежегодно дежурный этап этого фестиваля будут праздновать на каждой из 16 остановок узкоколейки. А на открытии «Янтарного пути» посетителям предложили не только музыкальные развлечения, но и прогулку лесом, сбор грибов и ягод и, конечно, увлекательную поездку самой длинной узкоколейкой в Европе.