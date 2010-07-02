«Киевстар»: услуга сохранения номера перспективна

Внедрение услуги сохранения номера абонента при переходе к другому оператору перспективно, но связано со значительными расходами операторов.

Об этом говорится в переданном УНИАН официальном комментарии компании «Киевстар» по поводу принятого вчера, 1 июля, Верховной Радой Украины Закона о внесении изменений в Закон «О телекоммуникациях».

Напомним, этот закон разработали народные депутаты Юрий МОРОКО и Виталий КОРЖ в ноябре 2008 года вместо принятого парламентом в июне 2007 года аналогичного законопроекта, который не вступил в силу из-за вето Президента Украины.

Как отмечается в комментарии, «Киевстар» считает, что в целом внедрение услуги сохранения абонентами своих номеров является перспективным направлением развития отрасли и конкуренции. Такая услуга предоставляется на рынках ряда стран мира в Европе, Америке, Азии, Австралии. Ее наличие стимулирует операторов работать над усилением лояльности клиентов, уделять больше внимания качеству услуг, расширять ассортимент и инновационность услуг.

При этом основной вопрос относительно принятых изменений к Закону «О телекоммуникациях» об увеличении перечня услуг заключается именно в разработке и воплощении наиболее оптимального технического и административного механизма внедрения такой услуги, который должна разработать Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС). На данный момент также остается неясным вопрос последующего администрирования услуги.

В «Киевстаре» считают, что внедрение такой услуги сопряжено со значительными расходами со стороны операторов, в частности административными, а также теми, которые связаны с маршрутизацией, организацией и поддержкой базы данных, процессинговой обработкой, открытием на сети номерного ресурса.

«Размер общих расходов будет зависеть от механизма воплощения и администрирования услуги», – говорится в комментарии.

В то же время, в комментарии отмечается, что опыт других стран свидетельствует о том, что внедрение услуги перенесения абонентского номера не приводит к существенным изменениям на рынке телекоммуникаций, ежегодно ею пользуются от 2% до 10% абонентов, в зависимости от состояния рынка.

Что касается возможности внедрения услуги национального роуминга, что также предусмотрено новым законом, то этот вопрос, считают в «Киевстаре», достаточно хорошо урегулирован действующим законодательством, поэтому вряд ли нуждается в любых других регуляторных усовершенствованиях.

Справка УНИАН. Телекоммуникационный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 21,89 млн. человек (по состоянию на 1 июня 2010 года). Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

«Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 1,6 млн. украинцев пользуются мобильным Интернетом от «Киевстар». В семи крупнейших городах Украины – Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе и Одессе – предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного интернет-доступа, которыми могут воспользоваться более 500 тыс. семей, проживающих в 4 тыс. домов.