"Астелит": украинское законодательство приблизится к стандартам ЕС

Решение Верховной Рады о внедрении услуги по сохранению номера приближает украинское телекоммуникационное законодательство к стандартам ЕС.

Об этом говорится в официальном комментарии компании «Астелит» (ТМ life:)) относительно принятого вчера парламентом закона о внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно изменения перечня услуг (сохранения номера телефона абонента при переходе к другому оператору, о национальном роуминге), который предоставлен УНИАН.

Закон о внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно изменения перечня услуг разработали народные депутаты Юрий МОРОКО и Виталий КОРЖ в ноябре 2008 года вместо принятого парламентом в июне 2007 года аналогичного законопроекта, который не вступил в силу из-за вето Президента Украины.

Как отмечается в комментарии, в компании «Астелит» «приветствуют решение законодателя» о внедрении переноса номера на украинском рынке, поскольку таким образом украинское телекоммуникационное законодательство «приближается к стандартам ЕС и ведущим мировым стандартам в целом».

В компании надеются, что в ближайшее время будет определен орган, который будет регулировать процесс взаимодействия всех участников рынка по внедрению переноса номера, и «мы также ожидаем, что операторы будут открыты для сотрудничества с Национальной комиссией по вопросам регулирования связи (НКРС) и Украинским государственным центром радиочастот «с целью поиска эффективного технического и операционного решения и фактической реализации услуги в

ближайшем будущем».

Что касается национального роуминга, то в компании «Астелит» считают, что национальный роуминг оправдывает себя на рынках, которые имеют достаточно большую географическую протяженность.

«В условиях же практически 100% покрытия у всех основных GSM игроков (в Украине – УНИАН), мы не думаем, что это решение будет сильно востребованным на

украинском рынке», - говорится в комментарии.

Тем не менее, считают в "Астелите", это решение может быть перспективным при строительстве сетей связи третьего поколения.

Справка УНИАН. Согласно закону о внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно увеличения перечня услуг, введена услуга перенесения абонентского номера. Эта услуга, которая предоставляется абоненту по его заявлению, заключается в сохранении за абонентом предоставленного ему оператором телекоммуникаций абонентского номера с целью использования этого номера для получения телекоммуникационных услуг в сети другого оператора телекоммуникаций, который предоставляет телекоммуникационные услуги на территории Украины.

Также законом введена услуга национального роуминга - телекоммуникационная услуга, которая обеспечивает возможность абонентам одного оператора телекоммуникаций, который предоставляет услуги подвижной (мобильной) связи на территории Украины, получать телекоммуникационные услуги в телекоммуникационной сети другого оператора (операторов) в пределах Украины. Закон вступает в силу после его опубликования, а внедрение вышеуказанных услуг вводится через шесть месяцев.

Оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) по состоянию на первый квартал 2010 года обслуживает 11,9 миллиона абонентов.

Сегодня сеть life:) охватывает территорию, на которой проживает 96% населения страны. Оператор предоставляет роуминг в 172 странах мира благодаря 468 партнерам.

Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE, которая обеспечивает абонентам скоростную передачу данных. Сегодня эту технологию поддерживает 100% сети оператора.

В 185 городах страны работают 488 центров обслуживания абонентов и эксклюзивных магазинов life:). Кроме этого, абоненты могут заказать услуги life:) в 34 600 торговых точках.