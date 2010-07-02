На ЮЗЖД произошло 126 нарушений

На Юго-Западной железной дороге (ЮХЖД) в первом полугодии 2010 года произошло 126 случаев нарушения гражданами правил поведения на железнодорожном транспорте, 80 из которых закончились смертью потерпевших.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, сюда входят и случаи ДТП, и попадание под поезд из-за нарушения правил и т.п.

В частности, с начала летних каникул на Юго-Западной железной дороге пострадало четверо детей. 11-летние братья-близнецы были поражены током, когда вылезли на вагон, стоящий на запасном пути, и коснулись сети высокого напряжения. Один из братьев умер на месте происшествия.

Еще два двухлетних малыша из-за невнимательности взрослых попали под подвижной состав, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Как напоминают на ЮЗЖД, на скорости 100 км/ч пассажирский подвижной состав тормозит до полной остановки в среднем 800-1000 м. Железная дорога еще раз призывает всех граждан быть внимательными, особенно пассажиров, которые путешествуют с детьми.