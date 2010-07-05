МТС привлекла кредит в 300 млн. евро

Для ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), владельца оператора «МТС Украина», открыта кредитная линия в зарубежных банках на сумму до 300 млн. евро под гарантии экспортного агентства Финляндии Finnvera plc.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, кредитная линия открыта сроком на 8 лет. Процентная ставка по кредитной линии установлена на уровне шестимесячной ставки EURIBOR + 1,65%.

Кредитные средства в рамках соглашения будут предоставлены банками BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Societe Generale.

Средства будут использованы для финансирования поставок оборудования и сервисных услуг от Nokia Siemens Networks в России и Украине.

Справка УНИАН. АО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании составляет 98,98 млн. абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины («МТС Украина»), Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.