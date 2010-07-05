«Хостмастер» кириллизирует домены .com.ua и .kiev.ua

С 22 июля 2010 года компания «Хостмастер» вводит регистрацию IDN (Internationalized Domain Names – доменные имена, содержащие символы национальных алфавитов) в доменах .com.ua и .kiev.ua.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Хостмастер».

Как отмечается в сообщении, Интернет зародился в англоязычной среде и ограничением существующей системы доменных имен (DNS) стала необходимость использовать только 37 символов ASCII – латинские буквы от A до Z, цифры и символ "-". Быстрый рост количества пользователей Интернета в остальной части мира в последние несколько лет заставил Интернет эволюционировать, предоставив надёжную поддержку неанглоязычных доменных имен.

Кроме того, что в имени домена более удобно использовать родной язык, это еще и решает проблему исчерпания доменных имён, открывает новые возможности для продвижения своих товаров и услуг и закрепляет индивидуальность личности или компании.

Регистрация доступна всем желающим и ничем не отличается от регистрации обычного домена. Никаких особых условий регистрации для пользователей, уже владеющих популярными доменами на латинице, не предусмотрено.

Справка УНИАН. Домен IDN имеет две формы представления: имя записывается обычными символами (Unicode), например, їжачок.pl.ua); имя записывается ASCII-символами для внутреннего представления имени в системе DNS (xn--80alnp8bxf.pl.ua) Эта форма также имеет название ACE (ASCII Compatible Encoding).

Имя, которое пользователь вводит в адресной строке, автоматически преобразуется броузером в символы, соответствующие кодировке ASCII и допустимые к использованию в обычной системе DNS. Преобразованное доменное имя снабжается специальным префиксом "xn--", который показывает, что оно состоит из символов национальных алфавитов.

К стандартному набору символов ([a-z 0-9-]) добавляются символы кириллического алфавита в нижнем регистре. Украинский символ «`» (апостроф, как в слове «м`ясо») не применяется в доменных именах.

ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области интернет-технологий – администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида – предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.