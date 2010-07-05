Кабмин разделил должности председателя «Укрморречфлота»

Кабинет министров Украины разделил должности председателя Государственной администрации морского и речного транспорта «Укрморречфлот» и заместителя министра транспорта и связи.

Соответствующее постановление Кабмина №540 от 30 июня размещено на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, изменяется соответствующий пункт Положения об "Укрморречфлоте", в котором ранее было предусмотрено, что руководитель «Укрморречфлота» является одновременно заместителем министра.

Как сообщал УНИАН, распоряжением Кабмина от 12 апреля 2010 года № 846-р введена должность заместителя министра транспорта и связи Украины и главы Государственной администрации морского и речного транспорта вместо должности заместителя министра транспорта и связи Украины — главы Государственной администрации морского и речного транспорта. Распоряжением №847-р председателем «Укрморречфлота» назначен Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.