Крюковский ВСЗ в августе поставит 4-й поезд метро

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) в августе этого года поставит КП «Киевский метрополитен» четвертый поезд метро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сегодня работы по его созданию ведутся в корпусе пассажирского вагоностроения. В августе мы его отправим в Киев. Это будет четвертый поезд по контракту этого года», – сказала представитель пресс-службы.

Она напомнила, что первый в 2010 году поезд метро отправился в Киев 18 марта, он состоял из вагонов моделей 81-7021 и 81-7022 производства Крюковского вагоностроительного завода.

«В 2010 году у нас метрополитен закупит 25 вагонов, или 5 составов», – сказала представитель пресс-службы.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

В 2009 году Крюковский вагоностроительный завод уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза – до 3300 штук.