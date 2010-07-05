«Укравтохолдинг» выплатил 4,3 млн. грн.

ООО «Украинский автомобильный холдинг», входящее в состав корпорации «Богдан», 5 июля осуществило выплату процентов по своим облигациям за 18-й купонный период в сумме 4 млн. 286,985 тыс. грн., что отвечает доходности облигаций на уровне 19% годовых.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, выплата осуществлена своевременно и в полном объеме.

В целом за восемнадцать купонных периодов «Украинским автомобильным холдингом» выплачено 70 млн. 987,357 тыс. грн. процентного дохода.

Напомним, объем эмиссии составляет 100 млн. грн., номинальная стоимость облигации – 1 тыс. грн. Срок обращения ценных бумаг – 1820 дней, дата начала погашения выпуска – 4 января 2011 года. Выплата процентного дохода осуществляется ежеквартально.

Справка УНИАН. ООО «Украинский автомобильный холдинг» входит в корпорацию «Богдан» и специализируется на продажах новых автомобилей (в том числе с помощью банковского кредитования).

Компания имеет собственную сеть из 34 филиалов по всей территории Украины. Все филиалы холдинга оснащены современным технологическим оборудованием для сервисного, гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей. Кроме того, компания работает с более 100 привлеченными дилерскими компаниями.

100% уставного капитала ООО «Украинский автомобильный холдинг» принадлежат компании Autoretail Holding Limited (Кипр).