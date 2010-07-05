В Крыму объем реализации услуг связи сократился

За январь-май 2010 г. в Крыму предприятия и операторы связи предоставили потребителям услуги почты и связи на сумму 312,2 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 5% меньше, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались услуги мобильной (39%) и телефонной связи (30%). Доходы, полученные от услуг компьютерной связи, в сравнении с январем-маем предыдущего года, возросли в 1,4 раза и составили 37 млн. грн. Почти 90% этих объемов получено за счет предоставления широкополосного доступа к сети Интернет.

Половина общей суммы доходов предприятий почты и связи Крыма получена от населения. За 5 месяцев 2010 г. величина этого показателя составила 95 млн. грн.