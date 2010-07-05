Путин: РФ заинтересована в совместном строительстве кораблей

Россия заинтересована в совместном строительстве кораблей на украинских верфях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании Президиума правительства РФ.

«В судостроении Россия заинтересована использовать украинские верфи не только для ремонта, но и для совместного производства судов», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля премьер-министр России Владимир ПУТИН предложил Украине сотрудничество в ядерной сфере, авиа- и судостроении.

В начале июня глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Российской Федерации Роман ТРОЦЕНКО по итогам заседания Совета безопасности в Кремле заявил, что в рамках развития российской судостроительной отрасли будет реализован ряд проектов, в частности, с Украиной планируется создать совместное предприятие на базе Черноморского судостроительного завода.

« 50% завода и ряд других предприятий будут переданы ОСК », – сказал он.