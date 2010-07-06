ДЖД увеличила грузоперевозку до 68 млн. тонн

За первое полугодие 2010 года Донецкой железной дорогой (ДЖД) перевезено 67,898 млн. тонн грузов, что составляет 103,9% к плану и на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, среднесуточная нагрузка обеспечена в размере 375,129 тыс. тонн.

Грузооборот за шесть месяцев этого года составил 18310 млн. т/км – 116,9% к плану и на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На протяжении шести месяцев этого года выгружено 1 млн. 026 тыс. 537 вагонов, что составляет 101,5% к плану и на 19,2% больше, чем за І полугодие 2009 года. Среднесуточный показатель выгрузки вагонов составляет 5671 единицы.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3331 тонну, что превышает план на 5,7%. Средняя техническая скорость – 39 км/ч, что на 3,7% больше плана. Средний пробег локомотива составляет 391 км в сутки, что на 5,4% больше плана. Оборот грузового местного вагона составляет 2,4 суток, что превышает план на 4,2%.

Как отмечается в сообщении, основным видом груза, который перевозит Донецкая железная дорога, является каменный уголь. На протяжении первого полугодия нагружено 38,358 млн. тонн, в среднем в сутки – 212 тыс. тонн (3096 вагонов), что составляет 56,5% от общих объемов перевозок по Донецкой железной дороге.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2009 года Донецкой железной дорогой перевезено 131,43 млн. тонн грузов, что составляет 104,2% к плану и на 18,1% меньше, чем в 2008 году. Донецкая железная дорога за пять месяцев т.г. нагрузила 56,571 млн. тонн грузов, что на 3% больше плана и на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года.