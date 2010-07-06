Движение электричек через Киев изменится

В связи с тем что железнодорожники продолжают выполнять ремонтные работы на перегоне Киев-Московский – Дарница, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 июля 2010 года с 10:30 до 15:30 пригородные поезда будут следовать через станцию Киев-Петровка вместо Киев-Пассажирский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

Согласно сообщению, в эти дни по измененному маршруту будут курсировать такие электропоезда: № 6911 Нежин – Борщаговка-тех., № 6812 Борщаговка-тех. – Гребенка, № 6810 Борщаговка-тех. – Яготин, № 6915 Нежин – Борщаговка-тех., № 6814 Борщаговка-тех. – Яготин, № 6914 Борщаговка-тех. – Носовка, № 6811 Яготин – Борщаговка-тех., № 6813 Гребенка – Киев-Петровка, № 6816 Киев-Петровка – Гребенка.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов, поскольку в вышеупомянутые дни состоятся изменения также и в расписании движения пригородных поездов повышенного комфорта № 812 и № 816.