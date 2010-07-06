Ж/д Украины увеличили суточную погрузку на 15%

По итогам эксплуатационной работы за первое полугодие текущего года украинские железнодорожники ежесуточно нагружали в среднем более 927 тыс. тонн грузов, что составляет 105,6% к плановому заданию и на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, увеличили этот показатель к аналогичному периоду прошлого года все железные дороги: Донецкая – на 9%, Приднепровская – на 27,9%, Южная – на 1,2%, Одесская – на 20%, Юго-Западная – на 11,7% и Львовская – на 17,8%.

На протяжении 6 месяцев текущего года за сутки выгружалось в среднем почти 15 тыс. вагонов, что составляет 102,1% к плановому заданию и на 11,8% больше аналогичного показателя прошлого года.

Также выросла эффективность использования вагонов «Укрзализныци», о чем свидетельствует ускорение оборота грузового вагона к аналогичному показателю 2009 года на 0,86 суток, или на 12,7%, к плановому заданию – на 0,92 суток, или 13,6%. В среднем один грузовой вагон обращался 6,75 суток. Оборот нагруженного вагона составил 3,05 суток и ускорен к плановому заданию на 0,07 суток, или 2,3%.

Вместе с тем сокращено время простоя вагона под одной грузовой операцией на 2,38 часа к плану и на 2,74 часа к аналогичному показателю прошлого года – до 41,17 часа.

Грузовой рейс вагона в среднем составил 510,3 км, что больше уровня 2009 года на 1,5% и больше планового задания на 2,1%.

Как отмечают в ведомстве, за І полугодие также улучшены показатели использования локомотивного парка. Среднесуточный пробег локомотива составил 468 км (105,2% к плану), среднесуточная производительность – 1304 тыс. т/км брутто (104,7% к плану).

В целом «Укрзализныця» за І полугодие текущего года отправила почти 168 млн. тонн грузов.