ЛЖД планирует участить рейсы рельсового автобуса

Железнодорожники Львовской железной дороги (ЛЖД) будут наблюдать за пассажиропотоком на новом маршруте Львов-Тернополь и через несколько месяцев, при условии последующего роста популярности поезда, будут определяться с возможностью увеличения количества рейсов рельсового автобуса.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, на протяжении первого месяца курсирования пассажирский поезд повышенного комфорта второго класса (рельсовый автобус) сообщением Львов-Тернополь, который львовские железнодорожники предложили пассажирам 1 июня, перевез 3232 пассажира. Таким образом, средняя населенность поезда составила 71%.

Мониторинг рейсов показал, что с каждым днем количество пассажиров, желающих воспользоваться именно этим поездом, растет, и если в первые дни в рельсовом автобусе было 25-35 пассажиров, то в конце месяца желающих ехать было уже 70-80 ежедневно (максимальное количество – 91).