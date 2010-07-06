«Лугансктепловоз» увеличил производство продукции более чем в 2 раза

Холдинговая компания «Лугансктепловоз» в июне текущего года увеличил объем производства более чем в два раза – до 106,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в июне т.г. завод изготовил 6 секций магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116У для российских железных дорог и 2 секции этого же тепловоза для заказчика из Казахстана. Кроме того, произведены запасные части, узлы и агрегаты, выполнены другие работы.

С начала года «Лугансктепловоз» выпустил продукцию на 282,2 млн. грн., что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметил председатель правления компании Виктор БЫКАДОРОВ, объем производства мог быть и более внушительным, если бы к российскому заказу добавился украинский. До конца года у завода есть заказ на 50 секций тепловоза 2ТЭ116У для российских железных дорог. Кроме того, подходят к концу переговоры с монгольскими железнодорожниками о поставке им 25-30 секций этого тепловоза, адаптированного к региональным условиям.

Согласно подписанному финплану «Укрзализныци», железнодорожное ведомство планирует приобрести у «Лугансктепловоза» 9 магистральных грузовых электровозов (из них 5 – переменного тока и 4 – постоянного тока), не менее двух электропоездов и три дизель-поезда.

Также пресс-служба компании сообщает, что уже завершены конструкторско-технологические работы над созданием маневрового тепловоза ТЭМ104 мощностью 1200 л.с. для «Укрзализныци», проводится эскизное проектирование нового магистрального грузового тепловоза ТЭ35 мощностью 3500 кВт.

Пока завод еще работает в режиме укороченной рабочей недели, но в ближайшем будущем будет восстановлена полноценная занятость трудового коллектива предприятия.

Как сообщал УНИАН, 31 марта т.г. Фонд госимущества объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составила 400 млн. грн.

15 июня 2010 года управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составляло 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Справка УНАИН. ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. Высокая квалификация, богатый производственный опыт луганских тепловозостроителей, технологическая оснащенность, собственная экспериментальная база, деловые контакты с ведущими зарубежными фирмами позволяет в кратчайшие сроки выполнять сложнейшие заказы по созданию продукции железнодорожного транспорта и других изделий.