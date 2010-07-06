Минтранс инициирует строительство новых логистических центров

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО инициирует строительство грузовых терминалов на железной дороге таким образом, чтобы контейнер, который раньше перевозился автомобильным транспортом, смог легко транспортироваться и железной дорогой.

Как сообщает УНИАН пресс-служба министерства, это позволит разгрузить автомобильные дороги, уменьшить плату за перевозку и улучшить экологическую ситуацию.

«За последние 20 лет крупных игроков не появилось - хотя малый и средний бизнес достаточно активно развиваются. Поэтому железные дороги должны иметь ответы на эти вызовы, должны перестраиваться на работу с малыми объемами грузов – по 1-2 вагона. Конечно, больше такие объемы приемлемы для автомобильного транспорта, однако для государства выгоднее развивать именно железнодорожную перевозку. Ведь это улучшение экологической ситуации и сохранение автодорог», - отметил министр.

По его словам, логистические центры будут работать по единой системе функционирования железнодорожного и автомобильного транспорта, который позволит доставлять груз по принципу «от двери до двери». При этом на одной станции смогут функционировать несколько терминалов по разгрузке и загрузке.

Согласно сообщению, осуществлять комбинированные перевозки с помощью терминалов железнодорожники смогут как собственными силами (центр «Лиски» при «Укрзализныце» имеет свой парк автомобилей), так и совместно с автомобилистами. При этом автомобильная составляющая, например, со 500 км сократится до 20-30 км (от клиента до терминала и от терминала до клиента).

«Наша задача – повысить качество услуг, которые мы предоставляем. И с помощью проекта грузовых терминалов на железной дороге это можно сделать. Мы готовы усовершенствовать инфраструктуру товарных станций, строить новые подъездные пути и принимать участие в перестройке логистических центров», - подчеркнул министр.

Как отмечается в сообщении, проект будет осуществляться за счет инвестиционных средств.