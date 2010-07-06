Крюковский вагонозавод произведет спальный вагон европейского класса

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) до конца 2010 года произведет купейный спальный вагон европейского класса габарита "РИЦ" мод. 61-7034.

Об этом УНИАН .

По данным пресс-службы, .

"Вагон пассажирский купейный спальный локомотивной тяги предназначен для международного пассажирского сообщения по железным дорогам колеи 1520 и 1435 мм.

Кузов сейчас делается полностью из нержавейки, что увеличит срок его эксплуатации с 25 до 40 лет. В вагоне сидячие места будут трасформироваться в лежачие. Этот вагон с более полукруглой крышей, как у вагонов в Европе", - рассказала журналистам представитель пресс-службы предприятия.

По ее словам, Крюковский вагоностроительный завод будет производить опытные вагоны совместно с польской фирмой PESSO, которая займется отделкой интерьера вагонов.

По данным предприятия, подобный вагон они представят "Укрзализныце" для возможности их приобретения при перевозке пассажиров во время Евро-2012.

Вагон может эксплуатироваться на электрофицированных участках железных дорог. Вагон может быть оборудован поездной автоматизированной информационно-диагностической системой (ПАИДС) "Вид".

Ранее председатель наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО говорил, что стоимость такого вагона составит около 1,5 млн. евро.

По его словам, новые вагоны международного образца призваны заменить ныне курсирующие вагоны немецкого производства.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза до 3300 штук.