ВР изменила соглашение между Украиной и Польшей

Верховная Рада приняла Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Польша о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве во время осуществления контроля лиц, товаров и транспортных средств, которые пересекают украинско-польскую государственную границу, подписанного в г. Киев 25 июня 2001 года".

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 342 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

25 ноября 2009 года в Варшаве было подписано Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве во время осуществления контроля лиц, товаров и транспортных средств, которые пересекают украинско-польскую государственную границу, подписанного в Киеве 25 июня 2001 года.

В объяснительной записке отмечается, что вступление в силу данного закона «будет способствовать повышению уровня охраны государственной границы, обеспечению высокого качества функционирования пунктов пропуска через государственную границу и сокращению времени проведения контроля».

“Кроме того, реализация соглашения будет способствовать увеличению потока пассажиров и транспортных средств, сокращению времени на прохождение видов контроля, уменьшению очередей автотранспорта, уменьшению количества жалоб и заявлений, уменьшению случаев нарушений со стороны контрольных служб, росту качества, результативности и повышению надежности всех видов контроля на границе с Республикой Польша”, - отмечается в объяснительной записке.