Партнерами «Астелита» стали операторы Словакии, Польши и Китая

Новыми партнерами оператора мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) по роумингу стали операторы в Словакии, Польше и Китае.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с 7 июля 2010 года абоненты life:) смогут воспользоваться двусторонним роумингом GPRS в Словакии. Новый партнер life:) по роумингу – оператор мобильной связи Telefonica O2 (SVKO2, Словакия).

С 12 июля будет налажен международный обмен мультимедийными сообщениями в Польше при участии польского оператора мобильной связи Playmobile, через международный MMS-хаб Aicent.

Кроме того, с 16 июля будет доступен двусторонний роуминг GPRS с китайским оператором мобильной связи China Unicom (CHNCU).

Справка УНИАН. Оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) по состоянию на первый квартал 2010 года обслуживает 11,9 миллиона абонентов.

Сегодня сеть life:) охватывает территорию, на которой проживает 96% населения страны. Оператор предоставляет роуминг в 172 странах мира благодаря 468 партнерам.

Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE, которая обеспечивает абонентам скоростную передачу данных. Сегодня эту технологию поддерживает 100% сети оператора.

В 185 городах страны работают 488 центров обслуживания абонентов и эксклюзивных магазинов life:). Кроме этого, абоненты могут заказать услуги life:) в 34 600 торговых точках.