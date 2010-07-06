«МТС Украина» запустила 57 новых станций связи

«МТС Украина» во втором квартале т.г. заупстила 57 базовых станций связи, расширив зону покрытия в 23 новых населенных пунктах

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщения, увеличение емкости существующей сети проводится как путем строительства новых, так и путем расширения действующих базовых станций.

Больше всего базовых станций МТС установила в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Справка УНИАН. Сеть АО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,44 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. грн.