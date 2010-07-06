ВР определяет рынок телекоммуникационных услуг доступа

Принят законопроект в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» (относительно определения рынка телекоммуникационных услуг доступа). Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 256 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроектом вносятся изменения в отдельные статьи Закона «О телекоммуникациях» относительно определения рынков телекоммуникационных услуг доступа, установления границ регулирования со стороны НКРС относительно операторов телекоммуникаций, которые имеют существенное влияние на рынке телекоммуникационных услуг доступа.

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