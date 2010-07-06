ВР планирует ввести регулирование тарифов на пользование

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона ”О внесении изменений в Закон Украины ”О телекоммуникациях” (относительно обеспечения доступа к кабельной канализации электросвязи (ККЭ)).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 296 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено введение государственного регулирования тарифов на пользование ККЭ путем внесения соответствующих изменений в Закон Украины ”О телекоммуникациях”.

Законопроектом вносятся изменения в статью первую Закона ”О телекоммуникациях” относительно ее дополнения определением ”кабельная канализация электросвязи” и в статью 66 данного закона относительно дополнения перечня случаев государственного регулирования тарифов на телекоммуникационные услуги пунктом, который касается пользования ККЭ.