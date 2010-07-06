Возможно закрытие автотрассы Одесса-Рени

Автотрассу Одесса-Рени придется закрыть, если будет возрастать уровень воды в Днестре на участке 48 и 54-го километров. Река уже вышла из берегов, разлилась и подступила вплотную к автодороге неподалеку приграничного молдовского села Паланка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление обнародовал сегодня на пресс-конференции начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации Александр МИХЕЕВ.

По его словам, сотрудники МЧС сейчас пытаются отвести паводковую воду от автотрассы, пробивая рядом с ней «протоки в плавнях». Поскольку «ситуация на Днестре уже не критическая, а выше критической», что вызвано недавними сильными дождями в верховьях реки.

Сейчас специалисты облуправления укрепляют водозащитную дамбу в районе села Ясски, задействовано свыше десятка бульдозеров, самосвалов и другой техники.

В случае дальнейшего повышения уровня Днестра, по мнению А.МИХЕЕВА, может быть причинен значительный ущерб населению Беляевского и других районов Одесщины, а также объектам водного, дорожного, коммунального хозяйства.

В частности, вызванный обильными осадками сброс вод из Днестровского водохранилища, по прогнозам специалистов МЧС, может причинить подтопление до полутора метров поймы междуречья рек Днестра и Турунчука.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток резко поднялся уровень паводковой воды в Днестре - рядом с водоочистительной станцией в Беляевском районе Одесской области он на 10 см превысил критическую отметку. Пик паводка на Днестре в этом районе, по данным облуправления по вопросам чрезвычайных ситуаций, ожидается 7-8 июля.

Во вторник на территории Одесской области вновь объявлено штормовое предупреждение: местами - дождь, в отдельных районах возможно выпадение града.