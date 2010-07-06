НКРС обязала монополистов перейти на регулируемые ставки

До концу июля т.г. операторы телекоммуникаций-монополисты на соответствующих рынках завершения соединений (интерконнекта) на сетях подвижной и фиксированной телефонной связи, должны перейти на новые тарифы интерконнекта, регулируемые Национальной комиссией по вопросам регулирования связи (НКРС).

Об этом говорится в решении НКРС №299 от 01.07.2010 г. «О применении расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям операторов, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке завершения соединений на сетях подвижной (мобильной) и фиксированной телефонной связи», обнародованном на сайте комиссии.

Согласно решению, расчетные таксы за услуги доступа к телекоммуникационным сетям операторов, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке телекоммуникаций, при предоставлении услуг фиксированной местной телефонной связи составляют: местное завершение соединений на телекоммуникационных сетях операторов фиксированной местной телефонной связи - 0,02 грн. за минуту (без НДС); в т.ч. местный транзит трафика через телекоммуникационные сети операторов телекоммуникаций - 0,005 грн. за минуту (без НДС).

При этом, согласно решения НКРС, эти тарифы предельны, и могут быть уменьшены по взаимной договоренностью операторов телекоммуникаций не более чем на 20%.

Расчетные таксы за услуги доступа к телекоммуникационным сетям

при предоставлении услуг фиксированной междугородной телефонной связи составляют: междугородное завершение соединений на телекоммуникационных сетях операторов - 0,18 – 0,25 грн. за минуту (без НДС); междугородный транзит траффика через телекоммуникационные сети операторов телекоммуникаций - 0,05 – 0,07 грн. за минуту (без НДС); завершение соединений на телекоммуникационных сетях операторов на сетяъ мобильной связи - 0,35 – 0,40 грн. за минуту (без НДС).

Расчетные таксы за услуги доступа к телекоммуникационным сетям

при предоставлении услуг подвижной (мобильной) связи составляют: междугородное завершение соединений на телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций - на сетях фиксированной телефонной связи - 0,25 грн. за минуту (без НДС); завершение соединения на телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций, на сетях подвижной (мобильной) связи - 0,35 – 0,40 грн. за минуту (без НДС).

Новые расчетные ставки интерконнекта, несколько ниже договорных – при доступе на сети мобильных операторов (ранее они составляли до 0,5 грн./мин), в то же время НКРС оставила без изменений ставки доступа с мобильных сетей на фиксированные, в частности – на сеть Укртелекома – 0,25 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее операторы самостоятельно устанавливали ставки интерконнекта на договорных отношениях, что привело к многочисленным судебным спорам, так как «Укртелеком» не был согласен со ставками доступа на свою сеть с сетей других операторов (в частности, "Укртелеком" предложил мобильным операторам сделать ставки интерконнекта равными для доступа на его фиксированную сеть – 25 коп/мин, со ставкой доступа на мобильную сеть 50 коп/мин).