Европарламент поддержал расширение защиты прав пассажиров кораблей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Инэс АЙАЛА СЕНДЕР (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Испания), одобренном сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге.

Согласно принятому сегодня решению, пассажиры регулярных морских и речных рейсов будут иметь право на возмещение стоимости билетов в случае, если рейс отменен, или задерживается больше чем на 90 минут, и такая отмена или задержка не связаны с погодными условиями.

При этом новое регулирование предусматривает также предоставление по возможности пассажирам задерживающихся или отмененных рейсов питания.

Кроме того, пассажиры будут иметь право на компенсацию 25% стоимости билета в таких случаях: задержка на один час с прибытием в конечную точку судна из путешествия, рассчитанного на срок до 4 часов; задержка на два часа с прибытием в конечную точку судна из путешествия, рассчитанного на срок от 4 до 8 часов; задержка на три часа с прибытием в конечную точку судна из путешествия, рассчитанного на срок от 8 до 24 часов; задержка на шесть часов с прибытием в конечную точку судна из путешествия, рассчитанного на срок более 24 часов.

Если задержка вдвое больше установленных выше минимумов – пассажир получает право на компенсацию 50% стоимости билета.

Предусматривается, что новые правила вступят в силу уже с 2012 года.