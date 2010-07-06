Клюев: государство поможет авиапрому получать кредиты

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявляет, что государство поможет предприятиям отечественной авиационной промышленности получать кредиты в частных банках под уже подписанные контракты, компенсируя проценты по ним из госбюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, об этом А.КЛЮЕВ сказал в ходе совещания по вопросам развития отрасли.

В сообщении отмечается, что А.КЛЮЕВ поручил соответствующим министерствам и ведомствам подготовить законопроект о внесении изменений в госбюджет для выделения средств на эти цели. Минпромполитики поручено проанализировать все подписанные предприятиями авиапрома контракты по производству авиационной продукции и подготовить предложения для отечественных банков.

По его словам, главная задача, на которой сегодня должны быть сконцентрированы усилия государства и предприятий авиапрома – наладить масштабный серийный выпуск самолетов.

Все остальные вопросы, в том числе, реструктуризация и погашение старых долгов предприятий отрасли, второстепенны и должны лишь обеспечивать достижение главной цели. Только тогда, когда каждый из авиастроительных заводов выйдет на минимальный уровень производства – 10 самолетов в год – они смогут обслуживать существующие долги. «Только в этом случае мы прекратим постоянно перекладывать эти проблемы на госбюджет», - аявил А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер-министр также поручил до конца недели разработать соответствующие решение правительства об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС предприятий авиапрома при ввозе комплектующих для производства авиационной техники.

По данным Минпромполитики, до сих пор отечественные авиастроительные предприятия, выпуская новые самолеты, вынуждены платить НДС и ввозную пошлину при покупке комплектующих, оказываясь в невыгодном положении по сравнению с зарубежными конкурентами - региональные авиалинии приобретают авиатехнику в рамках лизинговых контрактов уходя от уплаты ввозной пошлины. А.КЛЮЕВ дал поручение разработать меры по недопущению подобных схем и защите внутреннего рынка, добавив, что при этом должны быть учтены нормы ВТО.

Учитывая крайне позитивный опыт компании «Аэросвит» по эксплуатации нового самолета Ан-148, по итогам совещания также поручено разработать меры по стимулированию отечественных авиакомпаний к покупке авиатехники украинского производства.

Кроме этого по итогам совещания ряда министерств и ведомств поручено разработать ряд мер по возрождению в Украине системы подготовки кадров для авиационной промышленности и развитию отраслевой науки. Среди прочего речь идет о создании тренировочной базы подготовки пилотов для управления самолетами отечественного производства, в частности, финансирования за государственный счет создания соответствующих тренажеров.

В настоящее время в центральных органах исполнительной власти дорабатывается проект Стратегии развития отечественной авиастроительной промышленности до 2020 года, которую планируется принять в начале 2011 года.

По словам первого вице-премьера, предусматривается не только стабилизация состояния предприятий отрасли и налаживание серийного выпуска авиационной техники с привлечением инвестиционных и кредитных ресурсов, но и разработка и внедрение новых технологий. «Все звенья производственного цикла авиапрома должны работать над новыми перспективными разработками, чтобы и через 10 лет сохранить конкурентоспособность», - заявил А.КЛЮЕВ.

По данным Минпромполитики, госпрограмма развития авиационной промышленности до 2010 года профинансирована за последние годы всего на 19% от реальных потребностей (950 млн. грн.). Результатом дефицита инвестиций, по мнению Министра промышленной политики Дмитрия Колесникова, стало отсутствие оборотных средств, рост долгов и задолженности по заработной плате. По состоянию на 1 апреля 2010 кредиторская задолженность всех предприятий авиапрома составила около 7 млрд. грн.

В то же время первый вице-премьер-министр Украины заявил о крайне неудовлетворительных действиях предыдущей власти по развитию отечественного авиастроения. «В 2006 году мы работали по каждому предприятию, реструктуризировали или погашали долги, решали другие проблемы. Но позже для серийного выпуска самолетов почти ничего на уровне государства не сделано», - заявил А.КЛЮЕВ.

В качестве примера он привел ситуацию на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии, которое до сих пор находится в крайне тяжелом финансовом положении.

«В 2006 году речь шла, в том числе, и о выполнении ливийского контракта. 4 года прошло, а воз и ныне там – просто никто предметно и системно на уровне государства не занимался развитием отрасли», - заявил первый заместитель руководителя правительства.

А.КЛЮЕВ дал поручение Минфину, Минэкономики и Минпромполитики совместно с НБУ в недельный срок представить предложения по реструктуризации и погашению задолженности ХГАПП.

Как сообщал УНИАН, Министерство промышленной политики разработало проект новой государственной программы развития авиационной промышленности до 2020 года. Документ, в частности, предусматривает разработку и производство новых самолетов, авиационных двигателей, бортового и навигационного оборудования, авиационных агрегатов. Кроме этого проект Программы предусматривает производство отечественных вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Авиапром Украины насчитывает 46 предприятий.