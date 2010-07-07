В Киевском метро на 18 минут приостанавливали движение поездов
09:42, 07 июля 2010Транспорт/Связь
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Из-за технической неисправности
В 19 час. 22 мин. 6 июля в Киевском метрополитене, на станции метро „Харьковская” из-за технической неисправности был остановлен электропоезд.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие этого на 18 минут между станциями „Осокорки-Харьковская” было прекращено движение электропоездов по второй линии в направлении Борисполя.
В 19 час. 40 мин. неисправность электропоезда устранена, движение возобновлено.
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