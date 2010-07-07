На трассе «Одесса-Рени» ограничено движение

Поднятие воды в Днестре, уровень которого на территории Одесской области превысил критическую отметку на 10 см, вызвало угрозу подтопления автотрассы «Одеса-Рени». С учетом выхода реки из берегов на этой автодороге введено ограничение движения грузового транспорта.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в Одесской области, «грузовикам предлагается двигаться по объездным дорогам, а для легковых автомобилей проезд пока открыт».

«Своего пика паводок на Днестре может достигнуть 7-8 июля. Не исключено, что будут подтоплены населенные пункты в низинах, например, село Ясски», – отметила главный специалист по связям с общественностью Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации Лидия ЯНКОВСКАЯ.

В свою очередь, глава МЧС Нестор ШУФРИЧ констатировал на встрече с журналистами во вторник, что "хотя уровень воды в Днестре поднялся на 10 см, ситуация в приднестровских районах Одесщины менее опасна, чем в придунайской зоне возможного подтопления".