Минтранс до декабря подготовит ТЭО строительства ж/д ветки

Министерство транспорта и связи Украины и ГП «Международный аэропорт «Борисполь» до декабря 2010 года подготовят технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства железнодорожной ветки Киев – аэропорт «Борисполь», а также дополнительной взлетно-посадочной полосы в аэропорту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание правительства.

По его словам, разработку указанных ТЭО инициировал Минтранс совместно с госпредприятием.

В этой связи премьер напомнил, что в настоящее время в аэропорту продолжается строительство терминала D, который планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года, что позволит увеличить пассажиропоток аэропорта до 8 млн. человек в год.

«Возникает вопрос новой взлетно-посадочной полосы и строительства железнодорожного сообщения между Борисполем и Киевом. Минтранс и госпредприятие «Аэропорт «Борисполь» предложили технико-экономическое обоснование строительства полосы подготовить до 15 августа, на железнодорожное сообщение – до 1 декабря 2010 года», – сказал Н.АЗАРОВ, отметив при этом, что разработка ТЭО будет вестись за счет собственных средств госпредприятия.

Как сообщал УНИАН, терминал D строится за счет японского кредита и собственных средств аэропорта. Общая смета – 1 млрд. 660,955 млн. грн., генподрядчик – «Догуш Иншаат» (Турция).

Справка УНИАН. Требованием УЕФА на момент проведения чемпионата Евро-2012 является пропускная способность терминалов «Борисполя» 4150 пасс. в час пик. На сегодня пропускная способность аэропорта – 1840 пасс. в час пик. Ожидаемая пропускная способность всех терминалов аэропорта в 2012 году – 6050 пасс. в час пик. В частности, пропускная способность терминала D составит 3000 пасс./час/пик, В – 1450 пасс. в час пик, F – 900 пасс. в час пик.