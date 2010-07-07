«Еврокар» увеличил производство авто в 3,2 раза

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Закарпатская обл.) в январе-июне 2010 года увеличило производство автомобилей различных марок в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,701 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «Еврокар».

В сообщении отмечается, что в июне т.г. «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок на 33,7% по сравнению с маем – до 493 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок на 90,1%, или 32 328 штук, по сравнению с 2008 годом – до 3564 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново, Закарпатская обл.) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

С сентября 2004 года компания ведет строительство второй очереди производственных мощностей, что позволит увеличить ежегодное производство автомобилей до 45 тыс. штук в год с одновременным углублением локализации производства на территории Украины.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.