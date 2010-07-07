«КрАСЗ» увеличил производство в 2,7 раза

ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-июне 2010 года увеличило производство автомобилей различных марок и модификаций в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3465 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «КрАСЗ».

В сообщении отмечается, что в июне «КрАСЗ» не производил автомобилей.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «КрАСЗ» сократил производство автомобилей различных марок и модификаций на 86,4%, или 23 799 штук, по сравнению с 2008 годом – до 3748 штук.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.