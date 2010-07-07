Бороться с "серыми" АЗС станет легче

В помощь автомобилистам в противостоянии деятельности недобросовестных торговцев нефтепродуктами пришел Автомобильный социальный портал AutoVisio. Тут проходит всенародное голосование, высказываются мнения о топливе, которым ежедневно заправляют авто. Портал реагирует следующим образом: с осени 2009 года независимые украинские эксперты AutoVisio взяли более 1000 проб бензина разных марок на отечественных АЗС. Проверялось топливо на автозаправках Киева, Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Донецка. В итоге, самым «безопасным» городом оказался Днепропетровск. Там комиссия не обнаружила ни одной АЗС, торгующей некачественным бензином. В столице автозаправок, не гнушающихся разливать второсортное топливо, оказалось 3,5%. Запорожье и Донецк разделили третье место – в этих городах 13% станций продают бензин низкого качества. На последнем месте Харьков – 17% халтурщиков.

Кроме того, любой участник голосования на портале может предложить свои конструктивные варианты по эффективному влиянию на ситуацию и поучаствовать в обсуждении различных методов контроля качества топлива на украинских АЗС.

За первые дни недели голосования успели высказаться около 15 тысяч автомобилистов. Тем самым, подтвердив – плохой бензин в Украине есть, и с этим нужно бороться сообща.

***Первая в Украине социальная сеть автомобилистов занимает второе место в отрасли «Потребительские товары и услуги» всеукраинского рейтинга брендов «Все цвета брендов». Автомобильный социальный портал AutoVisio был запущен в сентябре прошлого года, его пользователи самостоятельно формируют наполнение сайта, комментируют публикуемые материалы и оценивают достоверность данных, что гарантирует незаангажированность информации и публикацию действительно важных для автомобилистов новостей.