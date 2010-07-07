«Богдан» увеличил экспорт автомобилей

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в июне 2010 года экспортировала 1502 легковых автомобиля (в т. ч. 71 Bogdan 2310 pick-up), что на 5,2% больше, чем в мае т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что в июне автомобили экспортировались в Россию, Азербайджан и Армению.

На сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет три дистрибьютора легковых автомобилей в Российской Федерации и по одному – в Армении, Беларуси и Азербайджане.

В ближайшее время корпорация «Богдан» намерена выйти на рынки Казахстана и Киргизии с легковыми автомобилями и легким коммерческим авто Bogdan 2310 pick-up. Переговоры с операторами в этих странах находятся на финальной стадии.

Как сообщал УНИАН, в начале марта т.г. президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сообщил о начале реализации программы поставок на экспорт легковых автомобилей, в том числе собственного коммерческого автомобиля Bogdan 2310 рick-up.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Легковые автомобили (Lada, Hyundai) производятся на площадке в Черкассах, автобусы и троллейбусы – в Черкассах и Луцке.

Bogdan 2310 pick-up длиной 4,265 м и грузовым отсеком (ориентировочный объем 2,5 куб. м, без учета пространства внутри спойлера крыши) оснащен 8- и 16-клапанными двигателями. За счет модернизации подвески грузоподъемность составляет ориентировочно 550 кг. Расходы топлива в городском цикле – 7 л на 100 км. Гарантия – до 3 лет.