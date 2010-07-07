Число абонентов спутникового телевидения в Украине вырастет на 7%

До конца 2010 года количество абонентов спутникового телевидения в Украине вырастет на 7% по сравнению с 2009 годом и составит около 3,1 млн. человек.

Такую оценку рынка спутникового ТВ в Украине предоставили УНИАН в компании MYtv.

По оценкам аналитиков компании, на сегодняшний день рост количества абонентов спутникового ТВ в основном происходит за счет отказа абонентов от аналогового телевидения и перехода к провайдерам цифрового телевидения.

По мнению Альберта ФЕЛЬДМАНА, директора компании MYtv, «желание украинцев получать качественный телевизионный продукт с инновационным техническим сопровождением, подкрепленное улучшением экономических показателей в стране, станет предпосылкой к приобретению спутникового оборудования».

А. ФЕЛЬДМАН также отметил, что будущее рынка платного телевидения Украины – это увеличение количества телеканалов в формате HD, обширные интерактивные функции и максимальный комфорт для абонентов как в плане стоимости пакетов, так и в плане качественного обслуживания со стороны провайдеров.

Справка УНИАН. Компания MYtv предоставляет услуги 100% цифрового спутникового телевидения по всей территории Украины. Абонентам предлагается система пакетирования, состоящая из 10 тематических пакетов телеканалов, включая каналы высокой четкости HD. Дополнительно принимается множество открытых не кодированных каналов без абонплаты.

MYtv первые в Восточной Европе используют технологию HD Personal video recorder (PVR) – персональная запись видеосигнала, интегрированную с XTV DVR от NDS.

На данный момент компания предлагает два вида ресиверов высокого разрешения HDMAХ и HDBOX, оснащенных интерактивными функциями, электронным программным гидом (EPG).