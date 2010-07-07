Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) предлагает внедрить специальный налоговый режим для украинских производителей программного обеспечения (ПО), который позволит им конкурировать на глобальном рынке.

Об этом УНИАН сообщили в ЕБА.

Согласно сообщению, в связи с изменениями, происходящими сегодня в налоговом законодательстве страны, комитет по информационным технологиям ЕБА обеспокоен тем, что увеличение налогового давления может негативно сказаться на украинской отрасли высоких технологий.

В этой представители ИТ-комитета ЕБА вошли в отраслевой совет, созданный 1 июля в Киеве в ходе встречи представителей украинских экспортно-ориентированных компаний – производителей ПО с главой Госкомпредпринимательства Михаилом БРОДСКИМ. Совет представил свои предложения о внесении поправок в Налоговый кодекс, которые позволят украинским производителям ПО конкурировать на глобальном рынке. Они отмечают, что для успешного развития высокотехнологичной отрасли необходимо создавать преференции, о чем свидетельствуют примеры ведущих игроков рынка, демонстрирующих внушительные темпы роста.

Так, по данным ЕБА, в Индии, которая на протяжении нескольких лет остается бессменным лидером рынка экспорта ПО, социальные налоги и сборы составляют 6% от заработной платы работника, а подоходный налог равен нулю. Поэтому отраслевой совет экспортно-ориентированных производителей ПО предложил последовать примеру Индии, установив социальный налог как в индийской модели плюс 5-процентный подоходный налог.

Для обсуждения и доработки документа создана рабочая группа, в состав которой вошли отраслевой совет и комитет Госкомпредпринимательства. После доработок и согласований документ будет передан на рассмотрение премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ.

Справка УНИАН. Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) – неприбыльная организация, которая объединяет около 750 иностранных и отечественных компаний, работающих в Украине. Сегодня ассоциация является ведущей организацией международного бизнеса в Украине.

ЕБА была создана в 1999 году. Инициатором создания ЕБА стала Европейская комиссия, заинтересованная в поддержке европейского бизнеса в Украине и поддержания двусторонних связей Украина-ЕС. Приоритетными заданиями ЕБА на 2010 год являются: уменьшение преград для инвестирования, поддержка разных механизмов, способствующих экономической интеграции к ЕС, и содействие позиционированию Украины как страны привлекательной для инвестиций и делового партнерства.

Комитет по информационным технологиям ЕБА основан в апреле 2010 года, объединяет производителей программного обеспечения. Задача – способствовать развитию индустрии информационных технологий в Украине.