УЗ: Движение поездов осуществляется по графику

Движение поездов осуществляется по графику, несмотря на сложные погодные условия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, по состоянию на 7 июля 2010 года все участки открыты для движения поездов. Из-за сложных погодных условий железнодорожники круглосуточно отслеживают состояние путей и инженерных сооружений, усиленное внимание уделяется местам возможного размыва и сдвигов колеи.

В частности, на перегоне Рени-Основная – Рени-Наливная Одесской железной дороги ведется постоянное наблюдение за состоянием железнодорожного пути, земляного полотна и искусственных сооружений. Для укрепления откосов земляного полотна от размыва на отмеченном участке железной дороги на базе Ренинской дистанции колеи ст. Рени-Наливная уже подготовлено 2 тыс. куб. м щебня, 500 куб. м бутового камня и 1000 железобетонных шпал. Железная дорога обеспечена необходимым запасом горюче-смазочных материалов и средств для ликвидации возможных переливов через колею.

На сегодняшний день угрозы подтопления колеи на отмеченном перегоне нет, движение на участке осуществляется согласно графику.