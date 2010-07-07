Канал Дунай-Черное море увеличил количество судопроходов

В июне 2010 года по глубоководному судовому ходу (ГСХ) «Дунай – Черное море» осуществлено 127 судопроходов, перевезено более 70 тыс. тонн грузов разной номенклатуры.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГП «Дельта-лоцман», по сравнению с июнем 2009 г. количество судопроходов выросло более чем в 1,3 раза.

Согласно сообщению, украинский ГСХ опережает румынского конкурента - Сулинский канал: в июне 2010 года по нему осуществлено 98 судопроходов, что в 1,3 раза меньше, чем по украинскому ГСХ.

За 6 месяцев 2010 г. по глубоководному судовому ходу «Дунай – Черное море» осуществлено 750 судопроходов, что свидетельствует о продолжении позитивной динамики по сравнению с прошлым годом: за 6 месяцев 2009 г. по ГСХ было осуществлено 514 судопроходов.

Справка УНИАН. Глубоководный судовой ход р. Дунай – Черное море - один из элементов программы по созданию национальной сети международных транспортных коридоров и ее интеграции в транспортную систему стран Европы, Азии, Балтийского и Черноморского регионов. Основные составляющие: общая длина – 172,2 км трассы, которая состоит из: морского подходного канала (длина 3,4 км); русловой части от устья Быстрое до Рени (длина 168,8 км); ограждающей дамбы на баровой части (длина 2,730 км). Общая бюджетная стоимость – 543,5 млн. грн. Основное преимущество ГСХ р. Дунай – Черное море, кроме конкурентоспособных тарифов, заключается в возможности двустороннего движения судов в круглосуточном режиме на протяжении всего года. За период с момента восстановления судоходства по ГСХ р. Дунай - Черное море (апрель 2007 года - декабрь 2009 года) через устье Быстрое прошло 3456 судов, которыми перевезено около 3,3 млн. тонн различных грузов. Средний модуль судов, которые проходили через ГСХ, растет от 6,9 куб. м на начало января 2009 года до 8,3 куб. м на конец августа 2009 года.