УЗ изменила график движения 2-х международных поездов

В связи с продолжением ликвидации последствий размыва железнодорожного пути на территории Румынии изменен маршрут двух пар международных поездов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», в частности, поезд № 59/60 Москва—София—Москва от станции Жмеринка следует по маршруту: Могилев-Подольский – Волчинец – Окница – Унгены и дальше на Румынию. Поезд курсирует ежесуточно.

Поезд № 101/102 Минск—София—Минск следует по маршруту Здолбунов – Казатин – Жмеринка – Могилев-Подольский – Волчинец – Окница – Унгены и дальше на Румынию. Поезд курсирует раз в неделю.

Как сообщал УНИАН, 28 июня 2010 года на перегоне Вадул-Сирет-госграница (с Румынией) была подмыта и развалилась береговая опора арочного каменного моста. На этом перегоне было остановлено движение поездов. В конце прошлой недели украинские железнодорожники выполнили все восстановительные работы и открыли движение на перегоне.