ЮЗЖД увеличила отправление грузов на 11,7%

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) за 6 месяцев 2010 года отправила около 12,3 млн. тонн грузов, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, плановые показатели превышены на 10,1%.

Грузооборот увеличен к плану на 5,7%, по сравнению с прошлогодними показателями – на 14,5% .

Согласно сообщению, в июне т.г. Юго-Западная железная дорога погрузила сверх плана 97,5 тыс. тонн грузов. По сравнению с июнем 2009 года объемы выгрузки грузов увеличились на 19,4%, что составляет 445 тыс. тонн. Также в июне 2010 года на магистрали ускорен оборот грузового вагона на 6,7 часа к плану, благодаря чему высвобождено для дополнительной погрузки 1400 вагонов. За счет роста производительности локомотивов на 9,5% к плану, ежедневно из рабочего парка изымалось около 9 локомотивов, что способствовало уменьшению эксплуатационных расходов железной дороги.

Средний вес грузового поезда превысил нормативное задание на 233 тонны.