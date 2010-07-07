Английская компания намерена арендовать Винницкий аэропорт

Винница. Компания «Shanti Capital Ltd» (Великобритания) выразила желание принять участие в конкурсе на право аренды Винницкого аэропорта «Гавришевка».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой облгосадминистрации Ирина КРАВЧЕНКО, ссылаясь на итоги встречи представителей кампании и председателя Винницкой областной государственной администрации Николая ДЖИГИ, состоявшейся 6 июля.

По ее словам, «Shanti Capital» предложила областным властям реализовать инвестиционный проект по развитию аэропорта «Гавришевка» стоимостью 200 млн. долл.

Инвестор планирует создать на базе аэропорта мощный логистический центр и закрепить за виннцким аэродром статус аэропорта, который будет обслуживаться лоу-костовскими компаниями.

Планируется, что полеты воздушных судов будут обеспечивать около 30 отечественных и зарубежных авиакомпаний. Пиковый воздушный поток составит 88 вылетов в день. Винница рассматривается инвестором как альтернатива Гостомелю и Львову. Это связано с выгодным расположением с точки зрения транспортных развязок. Аэропорт может быть задействован для перевозок из Китая, России и Ближнего Востока. Также рассматривается возможность использования аэродрома и для хасидских маршрутов – в Умань, Меджибож, Брацлав.

Реализация комплексного инвестиционного проекта по развитию винницкого аэропорта рассчитана на два года.