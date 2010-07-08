Более 200 тыс. авто были проданы через биржи за 10-120 грн.

В 2009 г. более 200 тыс. автомобилей в Украине были проданы через биржи по цене от 10 до 120 грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Степан ДУСЯК сегодня во время брифинга.

Он также отметил, что более 80 тыс. грнаждан были привлечены к декларированию доходов по итогам прошлого года за продажу автомобилей.